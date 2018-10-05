Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|5 окт 2018|16:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  76.66  |  $  66.63

В стране и мире | Замеченная в США аномальная радуга привела людей в восторг

05.10.2018|15:29
Печать

Фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА. Об этом Энтвистл сообщил в Instagram.

«Я совершенно поражен реакцией на фотографию, которую опубликовал недавно. Ее репостнули тысячи раз, про нее написало несколько изданий, а сегодня она вообще выиграла конкурс НАСА "Астрономическая фотография дня"», — написал он в посте.

Многие пользователи были удивлены феноменальному явлению. «Я живу в Нью-Джерси 60 лет, но ни разу не встречал ничего подобного! Потрясающе!» — писали одни. «Черт побери! Это просто запредельно круто! Вы такой счастливчик», — восторгались другие.

В марте фотограф-любитель Джон Кейн (John Caine), который держит небольшой туристический пансион в Уэльсе (Великобритания), сфотографировал в районе озера Таль-и-Ллин (Tal-y-llyn) чрезвычайно яркую радугу кислотных оттенков. Кейн рассказал, что он всегда снимает необычные природные явления, которые замечает в своем регионе.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 