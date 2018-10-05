05.10.2018 | 15:29

Фотограф Джон Энтвистл, который снимает природу и архитектуру, опубликовал в социальных сетях фотографию аномальной радуги в штате Нью-Джерси. Снимок шокировал пользователей и выиграл конкурс НАСА. Об этом Энтвистл сообщил в Instagram.

«Я совершенно поражен реакцией на фотографию, которую опубликовал недавно. Ее репостнули тысячи раз, про нее написало несколько изданий, а сегодня она вообще выиграла конкурс НАСА "Астрономическая фотография дня"», — написал он в посте.

Многие пользователи были удивлены феноменальному явлению. «Я живу в Нью-Джерси 60 лет, но ни разу не встречал ничего подобного! Потрясающе!» — писали одни. «Черт побери! Это просто запредельно круто! Вы такой счастливчик», — восторгались другие.

В марте фотограф-любитель Джон Кейн (John Caine), который держит небольшой туристический пансион в Уэльсе (Великобритания), сфотографировал в районе озера Таль-и-Ллин (Tal-y-llyn) чрезвычайно яркую радугу кислотных оттенков. Кейн рассказал, что он всегда снимает необычные природные явления, которые замечает в своем регионе.