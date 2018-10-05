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В стране и мире | Пропал президент Интерпола

05.10.2018|16:28
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Во Франции начато расследование о пропаже президента Интерпола Мэн Хунвэя. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской полиции. По их информации, следственные действия начаты после получения заявления о его исчезновении.

Как передает Europe1, 64-летний мужчина 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации: непонятно, где находится мужчина и жив ли он.

Указывается, что о пропаже Хунвэя сообщила властям жена. Женщина проживает вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2018 16:46|

мимо кремля не проходил?

Гость|05.10.2018 17:32|

Петров и Бошаров на экскурсию выезжали?

Гость|05.10.2018 17:34|

А наш когда пропадёт ?

Гость|05.10.2018 18:10|

Пиндосы выкрали,больше не кому.

Имя: Гость
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