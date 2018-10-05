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В стране и мире | Появилось видео с места смертельного ДТП в Тверской области

05.10.2018|13:13
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Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, произошедшего на участке дороги неподалеку от села Некрасово в Тверской области. В лобовом столкновении маршрутного такси с рейсовым автобусом погибли 13 человек. Все они находились в маршрутке.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель людей.

Автомобиль Ford Transit использовался в качестве маршрутного такси и был оформлен на пенсионера 1941 года рождения по имени Иван Куроян, сообщил Telegram-канал 112.

«Иван этот, время от времени, сам [сидел] за рулем, об этом говорят многочисленные штрафы за превышение скорости (!), иногда за рулем находился Александр Мальков, он тоже любитель давить на газ. Штрафы также все за превышение. К управлению, судя по всему, допущен очень широкий круг лиц, то есть это частник даже без оформления ИП. Речь, действительно, может идти о незаконных пассажирских перевозках под видом лицензированных услуг», — говорится в сообщении.

Четверо человек выжили в ДТП, их госпитализировали, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Это водитель автобуса, который находится в тяжелом состоянии, и трое пассажиров маршрутки, один из них также сильно пострадал.

Следователи предполагают, что маршрутка, потеряв управление, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автобусом.

«Либо водитель заснул за рулем, либо его кто-то отвлек, но установить это уже невозможно, так как все, кто был поблизости от него, погибли. В маршрутке выжили только те, кто сидел на задних рядах», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

По его словам, Ford Transit имел лицензию на оказание транспортных услуг, но не был маршрутным такси. В настоящее время следователи изымают документы у индивидуального предпринимателя, которому принадлежал автомобиль.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2018 13:29|

«Все висело на волоске». Сторонники Ельцина и Верховного совета – о событиях 1993 годаpenzainform.ru писал(a):

их госпитализировали,

Имя: Гость
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