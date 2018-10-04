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В стране и мире | Вспышки чумы и лихорадки в России связали с работой грузинской лаборатории

04.10.2018|16:32
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Вспышки крымской лихорадки и африканской чумы свиней на юге России могут быть связаны с работой биолаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-майора Игоря Кириллова.

По его словам, в регионе центра Лугара ухудшилась ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками. Генерал сослался на данные, опубликованные на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), согласно которым ареал различных видов комаров, ранее встречавшихся только в южных странах, смещается из Грузии на территорию ряда субъектов России. Новые материалы позволяют переоценить биологическую обстановку на юге России, отметил он.

Кириллов заявил, что в центре проводятся исследования в области атипичных форм чумы, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге, Крымской-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми. Научная работа проходит под управлением по снижению угроз Министерства обороны США и американского научно-исследовательского института сухопутных войск имени Уолтера Рида.

Кириллов отметил, что в результате вспышек африканской чумы свиней в 2017-2018 годах российские предприятия потеряли более 5 миллиардов рублей, а косвенные убытки российской экономики превысили 50 миллиардов рублей.

Генерал также связал вспышки крымской-конго геморрагической лихорадки в 2008 году в Ставропольском крае и Ростовской области с миграцией клещей из грузинского региона. Тогда был зарегистрирован 61 случай заболевания геморрагической лихорадкой, пять человек скончались.

Ранее, в сентябре, бывший министр госбезопасности республики Игорь Гиоргадзе заявил о том, что США могли проводить секретные опыты над людьми в лаборатории Лугара. «Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников», — рассказал бывший чиновник.

Биолаборатория имени Ричарда Лугара в пригороде Тбилиси была открыта весной 2011 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.10.2018 16:53|

Ну началось едрени фени.

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