03.10.2018 | 17:01

Минстрой России разработал проект закона «О единой информационной системе жилищного строительства» (ЕИСЖС). В случае принятия закона в начальной редакции он приведет к запрету использования латиницы в рекламе новостроек. Документ размещен на Федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Проектом устанавливается ряд программно-технических, лингвистических, правовых и организационных требований к информационной системе, выполнение которых будет способствовать ее устойчивому и бесперебойному функционированию, удобству для пользователей, поддержанию режима защиты информации от несанкционированного доступа», — говорится в пояснительной записке.

Лингвистические требования запрещают, в частности, использование в системе латиницы. Исключениями могут быть только технические обозначения, наименования юридических лиц, имена физлиц на иностранном языке, логины и пароли для получения доступа к системе.

Таким образом, застройщики не смогут использовать латиницу в проектной декларации при заполнении поля о коммерческом обозначении строящегося объекта. Это влечет за собой аналогичный запрет для рекламы новостроек: называть в рекламе ЖК иначе, чем написано в проектной декларации, нельзя согласно действующему законодательству.

ЕИСЖС заработала в России с начала 2018 года. Ее запуск предусмотрен законом о долевом строительстве. С лета все застройщики должны размещать в системе информацию о своей деятельности и об объектах строительства, опубликованные на официальном сайте компании.

С 1 июля 2018 года в России действуют новые правила для застройщиков, направленные на переход от долевого строительства к проектному финансированию. Многие участники рынка считают, что нормы уже приводят к росту цен на жилье. Такие данные содержатся, например, в исследовании ЦИАН ценовой ситуации на рынке новостроек Москвы и Московской области.