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В стране и мире | В правительстве отреагировали на информацию про отказ от доллара

03.10.2018|13:26
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В российском правительстве не планируют отказываться от доллара, прорабатывается снижение зависимости экономики от него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы кабмина.

«У правительства РФ нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», — указали в пресс-службе.

В кабмине уточнили, что финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от американской валюты, «в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты».

«Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», — указали в кабмине.

Ранее, 2 октября, издание The Bell сообщило, что в российском правительстве готовится проект отказа отечественной экономики от доллара. По словам собеседника издания, законопроект готовится с учетом идей главы ВТБ Андрея Костина.

В середине сентября Костин предложил рассмотреть вариант отказа российской экономики от доллара на тот случай, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.10.2018 13:38|

А чего ж тогда муж Навки болтал?

Гость|03.10.2018 14:15|

Все там балаболы, и свинью могут неожиданно подложить под бок населения. Проснулся, а она лежит родимая, здоровая, румяная, ввиде налогов, тарифов, сборов.

Имя: Гость
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