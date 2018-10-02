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В стране и мире | Хряк загрыз свиновода по дороге на рынок

02.10.2018|10:09
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В китайском городе Люпаньшуй, провинция Гуйчжоу, хряк убил фермера, который пригнал свиней на рынок. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мужчина приехал в Люпаньшуй из соседней провинции Юньнань и привез на продажу 15 свиней. На следующее утро его тело нашел двоюродный брат, приехавший вместе с фермером. Труп лежал возле свинарника с окровавленной ногой.

Виновником его гибели оказался чужой хряк весом 250 килограммов, который напал на фермера и перегрыз ему артерию. Животное обнаружили с кровью на рыле в соседнем свинарнике с незакрытой дверью. Полиция пока не выяснила, кому он принадлежал.

В 2017 году сообщалось, что пьяный фермер из мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, попытался избить одну из своих свиней и погиб. Защищающееся животное сбило его с ног, после чего откусило мужчине гениталии и три пальца на правой руке.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2018 10:38|

СВИНОВОД шикарное новообразование ЖУРНОВОДОВ.

Гость|02.10.2018 10:52|

Гость писал(a):

СВИНОВОД шикарное новообразование ЖУРНОВОДОВ.
Из одного гнезда что депутаты,что журналюги.

Имя: Гость
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