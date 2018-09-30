30.09.2018 | 10:43

В Челябинской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает региональное управление МЧС.

«29 сентября 2018 года от граждан на телефоны единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов Челябинской области начали поступать звонки о колебании земной поверхности в двух муниципальных образованиях Усть-Катавского и Катав-Ивановского районов», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что пострадавших и разрушений удалось избежать. Спасатели продолжают обследовать местность. По данным Единой геофизической службы РАН, очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Жители Катав-Ивановска рассказали о толчках, которые они ощутили, и о «ходивших ходуном» зданиях.

В начале сентября в районе Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Разрушений и пострадавших тогда тоже не было.

По данным сейсмологов, Челябинская область считается безопасной территорией. Последнее крупное землетрясение было зафиксировано там в 1990 году.