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В стране и мире | РАН оценила угрозу летящего к Земле астероида

30.09.2018|10:46
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Приближение к Земле астероида SP1 — рядовое событие и не угрожает планете. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Института астрономии Российской академии наук (РАН) Борис Шустов.

По словам ученого, небесное тело нельзя будет увидеть в любительские телескопы, так как оно пройдет далеко от Земли — на расстоянии почти 6 миллионов километров. Шустов отметил, что такие объекты пролетают около планеты время от времени.

Сообщение НАСА и СМИ об этом событии астроном назвал «информационными семечками» для развлечения людей.

«Если тело приближается на расстояние 20 тысяч километров, то это интересно, а если мы говорим о миллионе километров, то это абсолютно рядовое событие. У нас на расстоянии 380 тысяч километров постоянно пролетает крупное тело, называется — Луна», — отметил Шустов.

Ранее американское космическое агентство НАСА распространило информацию о движении к Земле со скоростью 60 тысяч километров в час астероида длиной от 70 до 160 метров (сопоставимо с футбольным полем).

Источник — lenta.ru
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Гость|30.09.2018 11:09|

а разве в россии есть наука не верю

Гость|30.09.2018 12:39|

Рано или поздно всё равно упадёт, вот тогда запоём, всё прахом пойдёт за считанные минуты.

Имя: Гость
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