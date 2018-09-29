Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|29 сен 2018|14:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

В стране и мире | Воронежский губернатор уволил своего зама на два дня и заплатил ему 23 оклада

29.09.2018|13:45
Печать

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выплатил своему заместителю Юрию Агибалову 23 оклада в связи с уходом на пенсию. Через два дня после этого глава региона снова назначил его вице-губернатором. По словам Гусева, ничего противозаконного в его действиях нет, сообщает «Коммерсантъ».

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» — сказал Гусев и пообещал дать более развернутый комментарий, когда ему подготовят необходимые документы.

Газета ссылается на данные Telegram-канала «Незыгарь», где говорится, что Агибалов был уволен 15 сентября. В связи с этим он получил 23 оклада и доплату к пенсии в размере 75 процентов от среднего ежемесячного заработка. Через два дня чиновник снова был назначен на прежнее место работы.

Источники газеты подтвердили эту информацию. «Все было сделано на 100 процентов по закону, но при этом на 100 процентов мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения», — рассказал один из собеседников издания.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|29.09.2018 13:58|

У ворв все по закону , когда же все это закончиться ?????

Гость|29.09.2018 14:00|

когда воры перестанут принимать законы...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!