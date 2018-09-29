Житель швейцарского города Биль проведет в тюрьме два дня за неправильно выброшенный мусор. Об этом сообщило издание The Local.
В ноябре 2017 года 33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице не в тот день, когда его должны были забрать. К тому же он выкинул отходы в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, одобренном местным советом.
Нарушителя вычислил сотрудник мусорной полиции и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тысячи рублей). Однако мужчина не оплатил штраф вовремя. За это его приговорили к двухдневному тюремному заключению. Неизвестно, когда именно он будет отбывать наказание. Полиция также не может сказать, где сейчас находится нарушитель.
Власти Биля утверждают, что в прошлом году штраф за неправильно выброшенный мусор выписали 209 жителям города. Еще 600 человек получили предупреждения.
В конце марта сообщалось, что жители Швейцарии повадились отвозить мусор в соседнюю Францию из-за слишком высоких поборов за его переработку. Они готовы даже оплатить штраф в 150 евро (примерно 11,4 тысячи рублей), так как это обойдется им дешевле.
Молодцы швейцарцы! Жму им руку! Вот бы у нас так было. Сразу бы все в мусорку аккуратно складывали. И на природе бы гадить перестали, ну может не сразу, но постепенно бы до всех дошло, что это сопряжено с материальными затратами. А то засирают все вокруг невоспитанные сограждане.