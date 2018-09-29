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В стране и мире | Швейцарец небрежно выкинул мусор и угодил в тюрьму

29.09.2018|10:30
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Житель швейцарского города Биль проведет в тюрьме два дня за неправильно выброшенный мусор. Об этом сообщило издание The Local.

В ноябре 2017 года 33-летний мужчина оставил пакет с мусором на улице не в тот день, когда его должны были забрать. К тому же он выкинул отходы в обычном пакете, а не в дорогостоящем мешке, одобренном местным советом.

Нарушителя вычислил сотрудник мусорной полиции и выписал ему штраф в размере 150 швейцарских франков (около 10,1 тысячи рублей). Однако мужчина не оплатил штраф вовремя. За это его приговорили к двухдневному тюремному заключению. Неизвестно, когда именно он будет отбывать наказание. Полиция также не может сказать, где сейчас находится нарушитель.

Власти Биля утверждают, что в прошлом году штраф за неправильно выброшенный мусор выписали 209 жителям города. Еще 600 человек получили предупреждения.

В конце марта сообщалось, что жители Швейцарии повадились отвозить мусор в соседнюю Францию из-за слишком высоких поборов за его переработку. Они готовы даже оплатить штраф в 150 евро (примерно 11,4 тысячи рублей), так как это обойдется им дешевле.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.09.2018 10:45|

Молодцы швейцарцы! Жму им руку! Вот бы у нас так было. Сразу бы все в мусорку аккуратно складывали. И на природе бы гадить перестали, ну может не сразу, но постепенно бы до всех дошло, что это сопряжено с материальными затратами. А то засирают все вокруг невоспитанные сограждане.

Гость|29.09.2018 11:08|

Гость писал(a):

Молодцы швейцарцы! Жму им руку! Вот бы у нас так было.

Скоро будет, с тебя первого начнут.

Гость|29.09.2018 11:09|

penzainform.ru писал(a):

Они готовы даже оплатить штраф в 150 евро (примерно 11,4 тысячи рублей), так как это обойдется им дешевле.

Наверное это было физлицо. Но у нас пока нет мусорной полиции.

Имя: Гость
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