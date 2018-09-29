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В стране и мире | Лавров назвал способ ослабить США

29.09.2018|10:54
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Отход разных стран мира от расчетов в долларах приведет к ослаблению США. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Использование национальных валют в расчетах, чтобы не зависеть слишком сильно от доллара, — это идея, которая давно уже реализуется, применяется на практике в наших отношениях с Китаем, с другими странами, — сказал Лавров. — Как только США начали злоупотреблять положением доллара в мировой валютно-финансовой системе, конечно, все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути, чтобы такой зависимости избежать. Так что этот процесс пойдет, и он в итоге ослабит Соединенные Штаты и их влияние».

14 сентября глава одного из крупнейших госбанков страны Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах.

Более того, он предложил полноценный план отказа России от доллара: по его мнению, достаточно 3-4 пунктов, чтобы нарушить гегемонию американской валюты. В Кремле соответствующие инициативы комментировать не стали.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.09.2018 11:02|

Благодетель ты наш, а мы и не заем, спасибо просвятил.

penzainform.ru писал(a):

все страны, которые хотя бы чуть-чуть заботятся о своем будущем, стали искать пути,
И скОко будите искать, еШШо лет 25 - 30, мы подождём, посмотрим, увидим как доллар отменят на Руси.

Гость|29.09.2018 11:16|

а как-же будут наши олигархи долларавые и сам путин он им не даст пропасть

Гость|29.09.2018 11:17|

это всё туфта и бред

Гость|29.09.2018 11:20|

лавров-балабол пустой

Гость|29.09.2018 11:37|

В августе в Южная Кореи начала проверку в отношении судна из Владивостока на предмет нарушения решений Совбеза ООН. В списке США по КНДР находятся шесть судов и две российские компании, в том числе судоходная компания «Гудзон» и принадлежащее ей судно «Севастополь». По данным Вашингтона, они якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, в открытом море перекачивались с российских на северокорейские суда.

Гость|29.09.2018 11:59|

Он балаболит об отходе, а сам тут же по телефону .. ты запомни сынок золотые слова бакс всему голова, бакс всему голова.

Гость|29.09.2018 12:02|

Что то много трескотни стало об отходе от доллара. Чуствую, готовят простой народ к этому. Надо запасаться.

Гость|29.09.2018 12:13|

Запасаться как картошкой с луком на зиму, а деревянных много у тебя, чтоб запасаться?

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