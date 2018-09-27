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В стране и мире | Доктора пять часов делали умирающему ребенку массаж сердца и спасли его

27.09.2018|13:51
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Китайские доктора и медсестры пять часов подряд осуществляли сердечно-легочную реанимацию мальчику, у которого остановилось сердце, и спасли его. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу. Восьмилетнего Сяо Юя доставили в детскую больницу 20 сентября с острой сердечной недостаточностью. Состояние пациента ухудшалось, и врачи планировали перевезти его в более укомплектованную больницу в Шанхае. Однако неожиданно давление Юя резко упало, а сердце остановилось из-за молниеносного миокардита. Докторам удалось реанимировать ребенка, и его состояние стабилизировалось.

Но на следующее утро у него началась аритмия и состояние снова ухудшилось. Доктора связались с специалистами из Шанхая, чтобы им доставили оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации — экстренного насыщения крови кислородом. Пока скорая помощь ехала из Шанхая, мальчику становилось все хуже и хуже: его сердце и дыхание остановились, а давление упало так низко, что доктора не могли его измерить.

Чтобы ребенок дожил до приезда скорой, около 30 врачей и медсестер пять часов по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию. Благодаря постоянному массажу сердца мальчик дожил до прибытия оборудования. За это время медперсонал нажал на его грудную клетку более 30 тысяч раз.

«Мы сделали все, чтобы спасти мальчика, и было бы очень жалко, если бы мы сдались. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал доктор Ли Яминь, участвовавший в реанимации.

В настоящий момент Сяо Юй находится в детской больнице Шанхая при Фуданьском университете.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.09.2018 13:57|

У нас бы плюнули и оставили помирать.

Гость|27.09.2018 14:03|

Гость писал(a):

У нас бы плюнули и оставили помирать.
Почитай про китайскую девочку которую равнодушно переехали 17 автомобилей.

Гость|27.09.2018 14:05|

penzainform.ru писал(a):

его сердце и дыхание остановились, а давление упало так низко, что доктора не могли его измерить.

Ага. Сердце остановилось а они давления хотят измерить. Шляпу пишут.

Гость|27.09.2018 14:08|

Гость писал(a):

Почитай про китайскую девочку которую равнодушно переехали 17 автомобилей.
Почитал, теперь россиянские ужасы кажутся не такими ужасными.

Гость|27.09.2018 14:11|

Гость писал(a):

теперь россиянские ужасы кажутся
Какие ужасы, простите?

Гость|27.09.2018 14:27|

Гость писал(a):

теперь россиянские ужасы кажутся

Какие ужасы, простите?

Всё хорошо, прекрасная маркиза.

Гость|27.09.2018 14:29|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
У нас бы плюнули и оставили помирать.
Почитай про китайскую девочку которую равнодушно переехали 17 автомобилей.
Речь о медиках , тупица , а не о водятлах .

Имя: Гость
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