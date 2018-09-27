27.09.2018 | 13:51

Китайские доктора и медсестры пять часов подряд осуществляли сердечно-легочную реанимацию мальчику, у которого остановилось сердце, и спасли его. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Инцидент произошел в городе Чанчжоу, провинция Цзянсу. Восьмилетнего Сяо Юя доставили в детскую больницу 20 сентября с острой сердечной недостаточностью. Состояние пациента ухудшалось, и врачи планировали перевезти его в более укомплектованную больницу в Шанхае. Однако неожиданно давление Юя резко упало, а сердце остановилось из-за молниеносного миокардита. Докторам удалось реанимировать ребенка, и его состояние стабилизировалось.

Но на следующее утро у него началась аритмия и состояние снова ухудшилось. Доктора связались с специалистами из Шанхая, чтобы им доставили оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации — экстренного насыщения крови кислородом. Пока скорая помощь ехала из Шанхая, мальчику становилось все хуже и хуже: его сердце и дыхание остановились, а давление упало так низко, что доктора не могли его измерить.

Чтобы ребенок дожил до приезда скорой, около 30 врачей и медсестер пять часов по очереди проводили сердечно-легочную реанимацию. Благодаря постоянному массажу сердца мальчик дожил до прибытия оборудования. За это время медперсонал нажал на его грудную клетку более 30 тысяч раз.

«Мы сделали все, чтобы спасти мальчика, и было бы очень жалко, если бы мы сдались. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал доктор Ли Яминь, участвовавший в реанимации.

В настоящий момент Сяо Юй находится в детской больнице Шанхая при Фуданьском университете.