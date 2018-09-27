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В стране и мире | Бобр оставил россиян без света

27.09.2018|13:44
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В Солтонском районе Алтайского края бобр оставил без света полторы тысячи человек. Об этом сообщает компания «Алтайэнерго», которая занимается энергоснабжением в регионе.

«Персонал "Алтайэнерго" оперативно вернул свет в дома жителей Солтонского района, которого они лишились по вине бобра. Диверсию зверь совершил, свалив подгрызенное им же дерево на линию электропередачи (ЛЭП) 10 киловольт из-за пределов ее охранной зоны. Животное нарушило энергоснабжение полутора тысяч человек», — рассказали в компании.

В пресс-службе уточнили, что электрикам понадобилось около двух часов, чтобы восстановить положение. Энергетики посетовали на то, что животным невозможно объяснить правила электробезопасности, поэтому и происходят такие случаи. В компании отметили, что по возможности принимают меры для защиты оборудования от животных, а их самих — от воздействия электричества, например, устанавливают птицезащитные устройства на линиях электропередачи.

Компания сообщила, что бобры не в первый раз оставляют район без света. Так, несколько лет назад животные обесточили поселок Бобровка.

В 2014 году бобр вместе с аистом отключили электричество в Калининградской области. В результате аварии были выведены из строя сразу 34 трансформатора, энергоснабжения лишилось около двух тысяч человек.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.09.2018 14:00|

У нас вчера свет отключали. Тоже бобры виноваты?

Гость|27.09.2018 14:12|

"У нас вчера свет отключали. Тоже бобры виноваты?"

Ну да, бобер залез на столб и перегрыз провод

Гость|27.09.2018 14:41|

Резервных линий в нынешнее время просто нет.С такими руководителями и вражеских диверсантов не надо,всё на форсмажор спишут.

Имя: Гость
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