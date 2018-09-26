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В стране и мире | Памфилова посоветовала недовольным экспертам застрелиться

26.09.2018|15:35
Печать

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о том, что вместо отмены итогов выборов в Приморье невозможно было просто пересчитать голоса, и выразила гнев по поводу иного мнения экспертов, передает «Дождь».

Она сообщила, что все документы со списками избирателей и протоколами более чем на сутки «оказались абсолютно безнадзорными, бесконтрольными».

«Мешки [были] свалены: ни печати, ни подписи. И когда горе-эксперты, некоторые аналитики нагло врут в СМИ, что можно было это пересчитать, пусть застрелятся за свою ложь», — посоветовала она.

17 сентября кандидаты в губернаторы Приморья Андрей Тарасенко от «Единой России» и Андрей Ищенко от КПРФ обвинили друг друга в фальсификации избирательного процесса. Победу, согласно данным ЦИК, во втором туре одержал единоросс. Впоследствии выяснилось, что в ТИК Советского района Владивостока важные документы остались без контроля. Памфилова предложила рекомендовать комиссии Приморского края признать результаты второго тура выборов недействительными.

Новые выборы в регионе должны пройти до 16 декабря.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.09.2018 15:55|

Когда паны дерутся - у холопов чубы трясутся

Гость|26.09.2018 16:09|

Ей самой пора..

Имя: Гость
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