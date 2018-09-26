Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|16:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

В стране и мире | Наказание за раздвинутые ноги в метро оказалось фейком

26.09.2018|10:44
Печать

Акция против мужской привычки сидеть с раздвинутыми ногами в метро (менспрединг), в ходе которой активистка Анна Довгалюк обливала пассажиров водой с отбеливателем, оказалась фейком. Как сообщает сообщество 2ch в Twitter, вирусный ролик создала студия My Duck's Vision.

На странице My Duck's Vision в социальной сети «ВКонтакте» было обнаружено упоминание еще одной акции, которую Довгалюк якобы организовала в октябре 2017 года. В прошлый раз девушка боролась с заглядыванием женщинам под юбки (апскертинг). Оба ролика выложены на YouTube-канале Довгалюк, других видео на канале нет. Кроме того, один из создателей студии Юрий Дегтярев значится в списке ее друзей во «ВКонтакте».

My Duck's Vision называют себя самой скандальной в России студией вирусного видео. Ее работы много раз упоминались в прессе, в том числе на телеканалах «Дождь», Russia Today, «Россия 2» и других. Известность студии принесли фейковые видеозаписи, созданные в рамках предвыборных кампаний разных лет.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!