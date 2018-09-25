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В стране и мире | В России внедрят систему распознавания лиц в общественном транспорте

25.09.2018|11:31
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В России появится биометрическая система распознавания лиц в общественном транспорте, что должно ускорить процесс оплаты проезда и посадки пассажиров. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель министра строительства Андрей Чибис.

«Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», — сказал Чибис.

Как заявил глава ведомства, система будет реализована в рамках проекта «Умный город», рассчитанного на шесть лет. Запуск пилотного проекта планируется в Москве. В случае успешной реализации система станет основой «смарт-сити» — решений, которые повысят комфортность городов.

Министерство планирует привлечь компании из Китая, в частности, Huawei, для разработки совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации. Чибис отметил, что инфраструктура для этого уже создана: во многих городах в транспорте установлены камеры. Вопрос в нормативном регулировании и реализации пилотных проектов, отметил чиновник.

В начале июля сообщалось, что российские банки начали собирать биометрические данные. Для удаленного распознавания необходимо лично прийти в банк и пройти идентификацию. На первом этапе для этого будут использоваться голос и черты лица клиента.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 11:41|

penzainform.ru писал(a):

алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета
А как же близнецы?

Гость|25.09.2018 11:43|

Гость писал(a):

А как же близнецы?
по двойному тарифу.

Гость|25.09.2018 11:56|

Тотальный контроль при тоталитарном режиме. Скоро распознавать будут в туалетах по заднице.

Гость|25.09.2018 12:06|

А в городах где нет общественного транспорта?

Гость|25.09.2018 12:09|

penzainform.ru писал(a):

деньги с банковского счета
А если счета нет едим на халяву.

Гость|25.09.2018 12:28|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
деньги с банковского счета
А если счета нет едим на халяву.
Ешьте , не обляпайтесь

Гость|25.09.2018 12:31|

А в общественной бане и туалете будет распознавание чего?

Гость|25.09.2018 12:33|

Гость писал(a):

А если счета нет едим на халяву.
А есть в общественном транспорте нежелательно, можете испачкать соседних пассажиров!

Гость|25.09.2018 12:34|

Еще один шаг к цифровому концлагерю

Имя: Гость
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