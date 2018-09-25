25.09.2018 | 11:34

Россиян ожидает в 2019 году повышение цен на одежду и обувь на 5-20 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

Так, рост может составить 5-10 в процентов в бюджетном сегменте и 10-20 процентов в премиальном. Главные факторы, влияющие на подорожание, — ослабление рубля и грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Отмечается, что цены на одежду и обувь обычно растут с определенной отсрочкой, так как это не товары первой необходимости. В случае увеличения расходов на базовые продукты люди начинают экономить на гардеробе, поэтому бренды откладывают повышение цен на одежду.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», — говорит президент BAON Илья Ярошенко. Тем не менее, по его словам, запас прочности у компаний небезграничен, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта.

24 сентября российская валюта начала расти на фоне новостей о подорожании нефти — стоимость одного барреля превысила 80,56 доллара впервые с ноября 2014 года. Так, курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа. В то же время санкции США все еще продолжают давить на рубль.