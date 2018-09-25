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В стране и мире | Россиянам предрекли рост цен на одежду и обувь

25.09.2018|11:34
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Россиян ожидает в 2019 году повышение цен на одежду и обувь на 5-20 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора Fashion Consulting Group Анну Лебсак-Клейманс.

Так, рост может составить 5-10 в процентов в бюджетном сегменте и 10-20 процентов в премиальном. Главные факторы, влияющие на подорожание, — ослабление рубля и грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Отмечается, что цены на одежду и обувь обычно растут с определенной отсрочкой, так как это не товары первой необходимости. В случае увеличения расходов на базовые продукты люди начинают экономить на гардеробе, поэтому бренды откладывают повышение цен на одежду.

«Последнее слово остается за клиентом, который совершит покупку только по цене, которая будет для него приемлемой, поэтому ретейлерам приходится жертвовать маржинальностью, чтобы удержать уровень цен», — говорит президент BAON Илья Ярошенко. Тем не менее, по его словам, запас прочности у компаний небезграничен, поэтому в 2019 году цены в рознице могут подняться так же, как и валюта.

24 сентября российская валюта начала расти на фоне новостей о подорожании нефти — стоимость одного барреля превысила 80,56 доллара впервые с ноября 2014 года. Так, курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа. В то же время санкции США все еще продолжают давить на рубль.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 11:45|

а как же громкие заявления пескова, что в багдаде все спокойно и поводов для беспокойства нет?

или эта особь все врет?

Гость|25.09.2018 11:51|

россия встаёт с колен

Гость|25.09.2018 11:53|

Сегодня хлеб и сахар подорожали! Обычно осенью сахар дешевел!!! Что дальше будет?

Гость|25.09.2018 11:56|

Вы за это проголосовали

Гость|25.09.2018 12:03|

"Люди за меня проголосовали, потому что они хотят перемен," - В.В. Путин сразу после оглашения итогов выборов в 2018.

Гость|25.09.2018 12:05|

Россияне в секондхенде будут таперича борохлиться.

Гость|25.09.2018 12:06|

Гость писал(a):

|25.09.2018 11:45|

а как же громкие заявления пескова, что в багдаде все спокойно и поводов для беспокойства нет?

Песков врёт обычно.

Гость|25.09.2018 12:15|

Да ладно, на центраке можно недорого прибарахлиться.

Гость|25.09.2018 12:26|

Гость писал(a):

Россияне в секондхенде будут таперича борохлиться.
А ты думаешь что там прям всё дешево?

Гость|25.09.2018 12:28|

Гость писал(a):

Да ладно, на центраке можно недорого прибарахлиться.
Дык, на помойке можно вообще задарма прибарахлиться.

Дмитрий Н. Мотовилов|25.09.2018 12:28|

40 лет хожу в шведских сапогах и ещё столько же прохожу. Одежды для интеллигенции на свалке завались. Мы не менты, не плотники и не военные в отставке, чтобы морщиться.

Гость|25.09.2018 12:30|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

40 лет хожу в шведских сапогах и ещё столько же прохожу. Одежды для интеллигенции на свалке завались. Мы не менты, не плотники и не военные в отставке, чтобы морщиться.
А что о себе во множественном числе? У Вас глисты?

Гость|25.09.2018 12:36|

В шведских сапогах щеголяет со школьной скамьи.... счастливчик!!!

Дмитрий Н. Мотовилов|25.09.2018 12:37|

Гость писал(a):

В шведских сапогах щеголяет со школьной скамьи.... счастливчик!!!
С 27-ми, в НИИВТ заработал

Гость|25.09.2018 12:37|

Шведские сапоги.. где ты их взял то вообще, небось 40 лет назад к партийной элите принадлежал, простым людям такие сапоги ни в жисть не купить было.

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