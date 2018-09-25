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В стране и мире | Российский врач изнасиловал пациентку после удаления миндалин

25.09.2018|11:33
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В больнице города Ижевска 53-летний врач ЛОР надругался над 32-летней пациенткой, сообщает «Комсомольская правда в Ижевске».

Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК («Изнасилование»).

Нападение произошло 19 сентября во время приема после операции по удалению миндалин. Мужчина был пьян и предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, врач набросился на нее.

Оказать сопротивление пострадавшая не смогла, так как еще не отошла от обезболивания во время операции. Отпустив пострадавшую, врач потребовал сохранить произошедшее в тайне. Дойдя до своей палаты, девушка позвонила в полицию.

22 сентября в центре Москвы водитель такси марки Hyundai изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, затем вытолкнул ее из машины и уехал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину объявили в розыск.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 11:43|

penzainform.ru писал(a):

врач потребовал сохранить произошедшее в тайне. Дойдя до своей палаты, девушка позвонила в полицию.

Да, дела, женщина нарушила врачебную тайну.

Гость|25.09.2018 11:45|

penzainform.ru писал(a):

изнасиловал уснувшую на заднем сиденье пассажирку 1971 года рождения, затем вытолкнул ее из машины и уехал.

Таксист взял оплату за проезд натурой, но видимо продешевил.

Гость|25.09.2018 11:49|

penzainform.ru писал(a):

предложил выпить зашедшей в кабинет девушке. Получив отказ, врач набросился на нее.

Нарушена мудрость, дают бери, бьют беги.

Гость|25.09.2018 12:45|

32 уже не девушка, а молодая женщина, ещё напишите что девственница.

Гость|25.09.2018 13:18|

Даёт однако, доктор Борменталь .

Гость|25.09.2018 13:29|

Сколько раз мне женщины стоматологи зубы лечили. Что ж так не везёт то!

Имя: Гость
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