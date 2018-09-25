Олимпиаду-2026 снова предложили провести в Сочи

25.09.2018 | 11:15

Губернатор турецкого Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Об этом сообщает Inside the Games.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — заявил губернатор.

Сочинский центр «Санки» является самым близким к турецкому городу по географическому расположению. Он был построен в 2012 году для зимней Олимпиады-2014. Объект находится в горах в 60 километрах от Адлера.

После Игр-2014 трасса «Санки» приняла этап Кубка мира по бобслею и скелетону (сезон-2014/15), чемпионат Европы 2015 года по санному спорту и этап КМ по санному спорту сезона-2015/16. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона из-за допинг-скандала перенесла турнир в немецкий Кенигзее.

В апреле Международный олимпийский комитет опубликовал список семи городов, которые претендуют на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Ими стали австрийский Грац, канадский Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон и Эрзурум. Город будет выбран в сентябре 2019 года.