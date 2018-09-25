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В стране и мире | Олимпиаду-2026 снова предложили провести в Сочи

25.09.2018|11:15
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Губернатор турецкого Эрзурума Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Об этом сообщает Inside the Games.

«Мы много работаем, чтобы получить право на проведение Олимпиады. Мы думаем о том, чтобы провести Игры совместно с Сочи. В Сочи есть спортивные объекты, которых нет в Эрзуруме. Строить их у нас было бы слишком дорогой инвестицией, поэтому мы можем принять соревнования вместе», — заявил губернатор.

Сочинский центр «Санки» является самым близким к турецкому городу по географическому расположению. Он был построен в 2012 году для зимней Олимпиады-2014. Объект находится в горах в 60 километрах от Адлера.

После Игр-2014 трасса «Санки» приняла этап Кубка мира по бобслею и скелетону (сезон-2014/15), чемпионат Европы 2015 года по санному спорту и этап КМ по санному спорту сезона-2015/16. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона из-за допинг-скандала перенесла турнир в немецкий Кенигзее.

В апреле Международный олимпийский комитет опубликовал список семи городов, которые претендуют на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Ими стали австрийский Грац, канадский Калгари, японский Саппоро, шведский Стокгольм, швейцарский Сьон и Эрзурум. Город будет выбран в сентябре 2019 года.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 11:44|

шо опять зачем не всё распилили

Гость|25.09.2018 11:45|

и мундиаль ещё один

Гость|25.09.2018 11:49|

и мост куда нибудь и сирии помоч надо обязательно в россии -маразм

Гость|25.09.2018 12:02|

В 2014 году "строители" всё поиспортили в Большом Сочи и Красной Поляне. Пусть в Эрзруме, если хотят портят или делают нормально, не как в 2014 году в Сочи.

Гость|25.09.2018 12:15|

Морской порт преградил поток гальки с реки Мзымша по пляжам Адлера и теперь разрушаются берега олимпийских объектов.

Гость|25.09.2018 12:31|

Давайте вообще кажный год проводить лямпиады, чмопивонаты и прочие скрепные зрелища. Всё равно делать больше нечего.

Гость|25.09.2018 12:36|

penzainform.ru писал(a):

Олимпиаду-2026 снова предложили провести в Сочи
А чо, давайтя! А хто пердложыл, местные жытили?

Имя: Гость
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