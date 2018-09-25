25.09.2018 | 15:10

В Санкт-Петербурге провели акцию против мужской привычки сидеть с раздвинутыми ногами в метро (менспрединга). Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ее организатора Анны Довгалюк.

На записи видно, как девушка обливает водой с отбеливателем пассажиров, которые, на ее взгляд, заслужили наказания за неуместное проявление мачизма в транспорте. Вместе с тем в ролике видно, что многие из потерпевших сидели на полупустых лавках и никому не мешали.

«Во время съемок пострадали 70 особей, которым мы вылили раствор между ног», — отмечается в титрах. Там же говорится, что концентрация использованной смеси в 30 раз выше той, которая применяется в домашнем хозяйстве.

Цель акции, по словам Довгалюк, в том, чтобы привлечь внимание общества к проблеме и добиться законодательного запрета и ответственности за менспрединг.