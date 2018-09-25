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В стране и мире | Десятки петербуржцев пострадали из-за раздвинутых ног в метро

25.09.2018|15:10
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В Санкт-Петербурге провели акцию против мужской привычки сидеть с раздвинутыми ногами в метро (менспрединга). Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ее организатора Анны Довгалюк.

На записи видно, как девушка обливает водой с отбеливателем пассажиров, которые, на ее взгляд, заслужили наказания за неуместное проявление мачизма в транспорте. Вместе с тем в ролике видно, что многие из потерпевших сидели на полупустых лавках и никому не мешали.

«Во время съемок пострадали 70 особей, которым мы вылили раствор между ног», — отмечается в титрах. Там же говорится, что концентрация использованной смеси в 30 раз выше той, которая применяется в домашнем хозяйстве.

Цель акции, по словам Довгалюк, в том, чтобы привлечь внимание общества к проблеме и добиться законодательного запрета и ответственности за менспрединг.

Источник — lenta.ru
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Гость|25.09.2018 15:20|

Это болезнь?

Гость|25.09.2018 15:23|

Да уж мужики корячатся в транспорте постоянно! Демонстрируют свои истертые ляжки.

Гость|25.09.2018 15:24|

ну и ду...а .если бы мешали им бы рядом сказали.

Гость|25.09.2018 15:26|

всех в паранжу...много шумят

Гость|25.09.2018 15:28|

надеюсь этим тупым тварям кто-нибудь да надавал по мордасам

Гость|25.09.2018 15:38|

В Санкт-Петербурге надо ездить прилично. Это культурная столица вообще то, а не провинция какая то.

Гость|25.09.2018 15:51|

penzainform.ru писал(a):

заслужили наказания за неуместное проявление мачизма в транспорте

Вообще то правильно замечено. Еще бы на женщинам обратить внимание декольте до пупка и юбки одеть, либо идут в кофточкаж и рейтузиках а юбку одеть забыли. Это тоже как то не прилично.

Гость|25.09.2018 15:53|

Тебе что, не нравится смотреть на женщин в декольте? А ну ка кыш отседова! Когда девушка в декольте и без юбки - любо дорого посмотреть!

Гость|25.09.2018 15:56|

Что там с пенсиями?

Гость|25.09.2018 15:57|

Если у девушки обвисшие сиськи и жопа в целлюлите, на что там смотреть?

Гость|25.09.2018 16:00|

Любят некоторые му(жи)ки раскорячиться в транспорте будто у них яйца опухли

Гость|25.09.2018 16:22|

Полный коктель. Статья 213.УК РФ Хулиганство + Статья 167.УК РФ Умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Гость|25.09.2018 16:27|

Полнейший бред, да еще и тянущий на статью.

Гость|25.09.2018 16:34|

Устроили самосуд... Куда полиция смотрит?

Гость|25.09.2018 16:43|

Поэтому нужно внедрять систему распознавания яиц в общественном транспорте

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