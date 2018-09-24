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В стране и мире | Все компьютеры на Windows оказались под угрозой

24.09.2018|11:56
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Эксперты в области кибербезопасности из Zero Day Initiative обнаружили уязвимость нулевого дня в продукте Microsoft, однако разработчики не успели ее исправить за четыре месяца. Об этом исследователи сообщили в своем блоге.

Специалисты дали компании 120 дней на устранение бреши в механизме базы данных Microsoft JET Database Engine. Уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно выполнять произвольный код, а затем устанавливать на компьютер жертвы вирусы. Чтобы вызывать эту уязвимость, пользователю достаточно открыть специально созданный хакерами файл, в котором будут содержаться данные, хранящиеся в формате JET.

Опасность взлома была обнаружена в Windows 7, однако эксперты опасаются, что все существующие версии операционной системы, включая серверные, подвержены атаке хакеров. Они надеются, что необходимый патч выйдет в октябрьском обновлении.

Ранее хакеры обнаружили другую опасную уязвимость в ОС Windows, связанную с работой планировщика задач Windows.

Источник — lenta.ru
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