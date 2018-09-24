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В стране и мире | В России задумали ужесточить продажу алкоголя

24.09.2018|11:59
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В России могут быть введены дополнительные меры по уменьшению потребления алкоголя и табака. Об этом в интервью агентству РИА Новости рассказала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

По ее словам, одной из таких мер может стать повышение минимального возраста для покупки алкоголя. «Логически оценивая то, что сейчас происходит, я бы подумала над тем, чтобы такого рода меру ввести. Но может быть не 21, может быть 20 лет», — сказала она, уточнив, что «никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет».

В настоящее время в России минимальный возраст для покупки спиртного — 18 лет. В сентябре 2015 года сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект об увеличении до 21 года возраста, с которого разрешена продажа алкоголя, в июле 2018 года нижняя палата парламента отклонила законопроект в первом чтении.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.09.2018 12:29|

была одна радость и той лишают а как дальше жить в этой реальности

Гость|24.09.2018 12:32|

Радость теперь будет у самогонщиков. Так и будем жить.

Гость|24.09.2018 12:33|

Мишка меченый уже вводил такие меры. Все помнят чем всё кончилось.

Гость|24.09.2018 12:39|

они заботятся о здоровье своего любимого народа

Гость|24.09.2018 13:18|

А я думал теперь только пенсионерам нового поколения и то по паспорту.

Гость|24.09.2018 13:34|

А кто задумал?

Гость|24.09.2018 13:49|

Тогда уж и водительские удостоверения,право голосовать и быть избранным,совершать сделки,защищать собственность и интересы олигархов в армии и паспорта - только с 21-го года!

Гость|24.09.2018 14:10|

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ!

Гость|24.09.2018 14:14|

Я щас домашнего плодово-ягодного долбанул. Пофиг всё.

Гость|24.09.2018 14:15|

Снижение потребления приведёт росту продолжительности жизни и к очередному повышению пенсионного возраста.

Гость|24.09.2018 14:18|

Точно , к 70–ти подтянут , скажут 65 это уже мультфильмы, тем более на трезвую голову.

Гость|24.09.2018 16:11|

Дурь очередная! Прикрываются заботой о человеке! Взрослый человек сам решает, пить или не пить, любить или не любить и т.д. Тогда и паспорт нужно выдавать в 20 лет, уголовную ответственность с 20 лет и т.д.

Гость|24.09.2018 19:26|

ща пойду напьюся

Имя: Гость
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