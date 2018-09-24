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В стране и мире | В России оказались заблокированными 17 тысяч сайтов

24.09.2018|15:31
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За последние три года в России было заблокировано более 17 тысяч сайтов с пиратским контентом. Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров доложил Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. Стенограмма совещания опубликована на сайте президента России.

Со слов руководителя ведомства, именно такое количество сайтов охватывают иски о блокировках, направленные с 2015 года в Московский городской суд. С начала текущего года Роскомнадзор получил более 1,2 тысячи определений суда, защищающих авторские права в сети.

Жаров заявил, что ранее российский сегмент интернета был «абсолютно пиратской гаванью». Он уточнил, что пиратские сайты успешно блокируются, а многие из них заведомо удаляют запрещенный контент, чтобы избежать этого.

По словам главы Роскомнадзора, благодаря блокировкам пиратских ресурсов число кинопросмотров выросло на 40 процентов. Он отметил рост аудитории онлайн-кинотеатров. «Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино», — сказал он.

Последние поправки в антипиратское законодательство вступили в силу 1 мая 2015 года. Они ужесточили существующие наказания для нарушителей авторских прав в сети. Тогда действие закона расширили на книги, ПО и музыку. За его повторное нарушение предусмотрена пожизненная блокировка.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.09.2018 15:53|

До цензуры рукой подать!

Гость|24.09.2018 16:01|

А вот х.... им,как пользовался так и пользуюсь.

Гость|24.09.2018 16:06|

... сосиски в тесте .

Гость|24.09.2018 16:21|

penzainform.ru писал(a):

пиратские сайты успешно блокируются
Ха-ха, смешно пошутили.

Гость|24.09.2018 16:45|

При этом открылось миллион зеркал

Гость|24.09.2018 16:58|

penzainform.ru писал(a):

По словам главы Роскомнадзора
Владимир Владимирович, отберите у этого главы всю зарплату, за всю жизнь, за враньё и за создание проблем Россиянам за налоговые отчисления Россиян же!...

Гость|24.09.2018 20:49|

Гость писал(a):

Владимир Владимирович, отберите у этого главы всю зарплату, за всю жизнь, за враньё и за создание проблем Россиянам за налоговые отчисления Россиян же!...
Как челобитную царю подаёшь, глупый холоп?

Имя: Гость
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