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В стране и мире | Рубль взлетел

24.09.2018|14:41
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Российская валюта в ходе торгов в понедельник, 24 сентября, вернулась к уверенному росту, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:50 по московскому времени курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа, до 65,85 рубля. По отношению к евро российская валюта также продемонстрировала рост — курс опустился до 77,5 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне роста стоимости нефти, которая превысила 80,56 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года. Также росту способствует отказ Банка России от покупки валюты на российском рынке в рамках бюджетного правила.

10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар тогда поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.09.2018 14:56|

penzainform.ru писал(a):

Рубль взлетел
главное не высоко, чтобы падать не больно.

Гость|24.09.2018 15:03|

Хайпожоры пензаинформовские, "ВЗЛЕТЕЛ" "ВЗЛЕТЕЛ, КАРЛ"!! УРА!!

Гость|24.09.2018 15:04|

Взлет на три рубля- это победа для российской экономики! Теперь заживем, ребята!

Гость|24.09.2018 15:05|

Даешь теплые остановки!

Гость|24.09.2018 15:12|

Ничего ,скоро наш Госбанк поддержит бакс -начнет снова скупать доллары за наши рубли(которые идут мимо экономики)

Гость|24.09.2018 15:17|

Лдпр выборы выиграла и рубль крепчает!

Гость|24.09.2018 15:30|

И во времена, когда доллар был по тридцать рублей, не многим было лучше, чем сейчас. Парадокс.

Гость|24.09.2018 15:35|

к концу сентября рупь будет штурмовать уровень 72. Высота будет уверенно взята.

Жить будем плохо, но недолго"

Гость|24.09.2018 15:55|

Скоро заживём!!!

Гость|24.09.2018 15:58|

Шо, опять?

Гость|24.09.2018 16:01|

Только идиоты движение по синусоиде могут назвать взлётом .

Гость|24.09.2018 16:03|

Сарачка, у них рубль полетел!

Гость|24.09.2018 16:06|

Гость писал(a):

Сарачка, у них рубль полетел!
Таки, ему прислали визов?

Гость|24.09.2018 16:15|

Надо было на фотку Скруджа Макдака поставить.

Гость|24.09.2018 16:32|

Отлично, опять покупаем валюту.

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Имя: Гость
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