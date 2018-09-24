Рубль взлетел

24.09.2018 | 14:41

Российская валюта в ходе торгов в понедельник, 24 сентября, вернулась к уверенному росту, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13:50 по московскому времени курс рубля к доллару опустился ниже 66 рублей впервые с 9 августа, до 65,85 рубля. По отношению к евро российская валюта также продемонстрировала рост — курс опустился до 77,5 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне роста стоимости нефти, которая превысила 80,56 доллара за баррель впервые с ноября 2014 года. Также росту способствует отказ Банка России от покупки валюты на российском рынке в рамках бюджетного правила.

10 сентября курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы за 2,5 года. Доллар тогда поднялся выше 70 рублей, курс европейской валюты превысил 81 рубль.