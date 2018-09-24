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В стране и мире | Предложение руки и сердца жертвы безответной любви обнаружили спустя 236 лет

24.09.2018|14:30
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Пожилая британка обнаружила, что ее семейная реликвия — на самом деле записка с предложением руки и сердца, написанная в XVIII веке. Об этом сообщило издание Metro.

Энн Итон (Ann Eaton) из городка Бертон-апон-Трент, графство Стаффордшир, рассказала, что давно мечтала посмотреть, что скрыто внутри изысканной бумажной «шкатулки с секретом» времен короля Георга III. «Я хранила ее в коробочке с драгоценностями и время от времени посматривала на нее, но не решалась открыть. Она такая хрупкая», — призналась она. В итоге 73-летняя Итон все же не смогла сдержать любопытство и аккуратно открыла ее впервые с момента создания шкатулки в 1782 году.

На внутренней стороне шкатулки-оригами она обнаружила записку от мужчины с просьбой к своей возлюбленной выйти за него замуж: «Дорогая любовь моя, это сердце, на которое ты смотришь, сломается, когда ты раскроешь этот лист, как и мое сердце, терзаемое любовью, ранено и разбито на две части. Не ошибись и не прогони меня. Ты увидишь, я буду постоянным в своей любви». Поклонник просил даму «прогнать всех соперников» и обещал подарить все «супружеские радости». Однако получательница так и не вскрыла шкатулку, вероятно, не желая отвечать взаимностью.

Итон не уверена, что послание предназначалось ее родственнице, но точно знает, что записку ее покойной матери передал старший брат как семейную реликвию. Теперь женщина планирует продать ее на аукционе. Шкатулку оценили в 200-300 фунтов стерлингов (от 17,3 тысячи до 26 тысяч рублей).

Аукционер Чарльз Хэнсон (Charles Hanson) объяснил, что бумажные шкатулки-загадки считались высшим проявлением любви в английском обществе XVIII века. Они воплощали собой метафору сердца, которое открывается для любви.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.09.2018 15:56|

Очень трогательно!

Гость|25.09.2018 00:27|

penzainform.ru писал(a):

подарить все «супружеские радости».
Койку что ли. Отползя от плиты и веника с утюгом, с бальшим щастьем к "супружской радости".

Гость|25.09.2018 01:06|

Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://shtrafyrus.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

Гость|25.09.2018 01:26|

Очень трогательно!

- Потрогать хочется?

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