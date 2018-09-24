24.09.2018 | 11:57

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости после обработки 100 процентов бюллетеней.

За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову проголосовали 37,46 процента. В день голосования в интернете распространилась видеозапись, на которой людей якобы организованно подвозят на один из избирательных участков во Владимире. Позднее это видео признали фальшивым — было снято в Иркутске и выложено еще 9 сентября.

Выборы губернатора области состоялись 9 сентября в единый день голосования. Тогда кандидаты не смогли набрать необходимое количество голосов.

23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Он с огромным отрывом обошел кандидата от «Единой России», губернатора Вячеслава Шпорта.

20 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновскй заявил, что ЛДПР не продается и не сдается. «Мы будем идти на победу в обоих регионах», — заявил журналистам Жириновский. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области. И я убежден, что если пройдут честные вторые туры, как нам обещает Памфилова со слезами на глазах, то победят наши кандидаты — Фургал и Сипягин», — подчеркнул политик.