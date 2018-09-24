Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|02:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.68  |  $  66.16

В стране и мире | Еще один кандидат от ЛДПР стал губернатором

24.09.2018|11:57
Печать

Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин победил на выборах главы Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости после обработки 100 процентов бюллетеней.

За него отдали голоса 57,03 процента избирателей. За действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Светлану Орлову проголосовали 37,46 процента. В день голосования в интернете распространилась видеозапись, на которой людей якобы организованно подвозят на один из избирательных участков во Владимире. Позднее это видео признали фальшивым — было снято в Иркутске и выложено еще 9 сентября.

Выборы губернатора области состоялись 9 сентября в единый день голосования. Тогда кандидаты не смогли набрать необходимое количество голосов.

23 сентября депутат Госдумы от партии ЛДПР Сергей Фургал выиграл второй тур выборов губернатора Хабаровского края. Он с огромным отрывом обошел кандидата от «Единой России», губернатора Вячеслава Шпорта.

20 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновскй заявил, что ЛДПР не продается и не сдается. «Мы будем идти на победу в обоих регионах», — заявил журналистам Жириновский. «Мы нигде не отказываемся от участия в выборах, везде наши кандидаты идут до победного конца, мы ничего не сдаем — ни выборы губернатора в Хабаровском крае, ни во Владимирской области. И я убежден, что если пройдут честные вторые туры, как нам обещает Памфилова со слезами на глазах, то победят наши кандидаты — Фургал и Сипягин», — подчеркнул политик.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|24.09.2018 12:10|

Толку то.ЛДПР всегда выполняло генеральную линию партии власти и будет выполнять.

Гость|24.09.2018 12:26|

Те же яйца, вид с боку

Гость|24.09.2018 12:28|

Хрен редьки не слаще

Гость|24.09.2018 12:32|

Люди голосуют не за оппозицию, а против действующей партии.

Гость|24.09.2018 12:48|

Гость писал(a):

Толку то.ЛДПР всегда выполняло генеральную линию партии власти и будет выполнять.
Сам Жирик подтвердил это участвуя в разгоне и избиении мирных демонстрантов .

Гость|24.09.2018 13:14|

Хоть и яица сбоку лдпр. Пензенским Единоросам сигналище. УЖЕ ЗА ТЁПЛЫЕ ОСТАНОВКИ ЗАГОВОРИЛИ :)))

Гость|24.09.2018 13:27|

Гость писал(a):

Гость|24.09.2018 12:32|

Люди голосуют не за оппозицию, а против действующей партии.

Это точно!ЕР не может ждать милости от народа после того, что она с ним сделала.

Гость|24.09.2018 14:29|

Потихонечку всех уберут, заменят на коммуняк и жириновцев, хотя сами они не больно рвутся, привыкли за спиной у наиглавнейшего сидеть. Никаких забот, кормят с руки и работа непыльная... ряженую оппозицию изображать.

Гость|24.09.2018 15:11|

Посмотрим, чем лдпр от единой отличается.

Гость|24.09.2018 15:43|

Да скорее голосовали не за ЛДПР,а против опостылевшей "Единой России"!

Гость|24.09.2018 15:59|

В 24г. партия власти поменяется, вместо вывески с медведём, будет серпастая, молоткастая. Гарант уйдёт на покой, в подмосковье на дачке будет качаться в гамаке меж двух сосен, пить обезжиренный кефир и строчить мемуары.

Гость|24.09.2018 16:11|

Гость писал(a):

В 24г. партия власти поменяется, вместо вывески с медведём, будет серпастая, молоткастая. Гарант уйдёт на покой, в подмосковье на дачке будет качаться в гамаке меж двух сосен, пить обезжиренный кефир и строчить мемуары.
А что ещё нужно человеку чтобы встретить старость.

Гость|24.09.2018 16:35|

Кефир, клистир и тёплая остановка.

Гость|24.09.2018 16:42|

Таким в старости надо не кефир а клизму с толченым стеклом.

Гость|24.09.2018 16:48|

Гость писал(a):

В 24г. партия власти поменяется, вместо вывески с медведём, будет серпастая, молоткастая. Гарант уйдёт на покой, в подмосковье на дачке будет качаться в гамаке меж двух сосен, пить обезжиренный кефир и строчить мемуары.
И не надейся.

В 2024 году победит Единая Россия.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!