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В стране и мире | Регионы объявили о победе над инфляцией

26.07.2018|11:54
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Во всех регионах России рост цен не превысил 4 процента в годовом выражении. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Минэкономразвития.

Согласно «Картине инфляции», самый большой рост цен зафиксирован в Ингушетии — 3,7 процента. Рейтинг субъектов с самой низкой инфляцией возглавил Дагестан — в республике сообщили о снижении цен на 0,2 процента. Следом идут Ростовская и Тверская области, где цены повысились на 0,6 процента.

Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры — на 25,5 и 23,9 процента соответственно. При этом, по данным Росстата, в регионах наблюдалось увеличение цен на сахар на 4,6 процента.

По мнению экспертов, по итогам года рост цен не превысит цель Центробанка в 4 процента. Отмечается, что на замедление темпов роста цен в России влияют высокие инфляционные ожидания населения. Банк России спрогнозировал инфляцию на конец этого года на уровне 3,5-4 процента.

Ранее 24 июля руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова рассказала «Ленте.ру», что рост ВВП может снизиться на 0,6 процента из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов. По ее словам, к середине 2019 года уровень годовой инфляции может достичь 4,5-5 процентов.

Источник — lenta.ru
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Гость|26.07.2018 12:10|

То что топливо за месяц на 10,% подскочило тоже укладывается в годовую 4% инфляцию?

Гость|26.07.2018 12:15|

Во дают!..

Гость|26.07.2018 12:41|

Страна Лгунов, страна Воров.

Гость|26.07.2018 13:08|

Бумага всё стерпит...

Имя: Гость
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