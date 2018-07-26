26.07.2018 | 11:54

Во всех регионах России рост цен не превысил 4 процента в годовом выражении. Об этом сообщают Известия со ссылкой на Минэкономразвития.

Согласно «Картине инфляции», самый большой рост цен зафиксирован в Ингушетии — 3,7 процента. Рейтинг субъектов с самой низкой инфляцией возглавил Дагестан — в республике сообщили о снижении цен на 0,2 процента. Следом идут Ростовская и Тверская области, где цены повысились на 0,6 процента.

Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры — на 25,5 и 23,9 процента соответственно. При этом, по данным Росстата, в регионах наблюдалось увеличение цен на сахар на 4,6 процента.

По мнению экспертов, по итогам года рост цен не превысит цель Центробанка в 4 процента. Отмечается, что на замедление темпов роста цен в России влияют высокие инфляционные ожидания населения. Банк России спрогнозировал инфляцию на конец этого года на уровне 3,5-4 процента.

Ранее 24 июля руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова рассказала «Ленте.ру», что рост ВВП может снизиться на 0,6 процента из-за повышения НДС с 18 до 20 процентов. По ее словам, к середине 2019 года уровень годовой инфляции может достичь 4,5-5 процентов.