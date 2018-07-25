Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 июл 2018|16:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+29oC
Завтра | Облачно |
  73.75  |  $  63.08

В стране и мире | Набравший 400 баллов на ЕГЭ москвич сдал экзамены в МГУ на 100 баллов

25.07.2018|16:19
Печать

Московский выпускник Руслан Салимгареев, набравший максимальный результат при сдаче четыре предметов на ЕГЭ, получил 100 баллов по математике на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова. Результаты опубликованы на сайте вуза.

Салимгареев подавал документы на поступление на факультет биоинженерии и биоинформатики. Он стал единственным из абитуриентов, кто набрал наивысший балл на тестировании. На втором месте по результатам оказалась Елизавета Зайцева с 90 баллами.

В сумме юноша набрал максимально возможные 500 баллов. В этом году проходной балл на факультет биоинженерии и биоинформатики в МГУ составил 448 баллов.

Ученик московской школы № 179 Руслан Салимгареев в 2018 году стал рекордсменом по ЕГЭ в России. Он набрал по 100 баллов на выпускных экзаменах по математике, русскому языку, биологии и химии. Ранее аналогичный результат по ЕГЭ получал только один выпускник — Александр Малышев из кировского Лицея естественных наук.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!