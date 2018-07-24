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В стране и мире | США нанесут удар по автомобилям из Европы

24.07.2018|10:34
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили, сообщает ТАСС. Сделано это будет в том случае, если переговоры с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером не увенчаются успехом.

«Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Они [представители ЕС] приедут ко мне в среду, и мы посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей, которые они посылают сюда каждый год. Но, может быть, мы что-нибудь придумаем», — сказал Трамп.

Главными проблемами в торговой сфере для США он назвал Китай, соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и «справедливость в рамках ВТО». Также глава Белого дома в очередной раз раскритиковал политику своих предшественников, назвав их приверженность принципам свободного рынка стремлением к «глупой торговле». «Мы такого больше себе не позволим», — отметил президент.

Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

22 июля министр экономики и финансов Франции Бруно ле Мэр заявил, что торговая война создает угрозу для всей мировой экономики и призвал США уважать своих союзников в лице Евросоюза.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

15 июня Вашингтон ввел ограничения уже против Китая и его товаров общим объемом 50 миллиардов долларов в год. Пекин ответил аналогичными мерами на американские товары на 34 миллиарда долларов. Через месяц к списку американских ограничений добавились 10-процентные пошлины на товары из Китая объемом 200 миллиардов долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|24.07.2018 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Еврослюза.
кто такая еврослюза?

Имя: Гость
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