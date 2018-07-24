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В стране и мире | Футболиста лишили приза лучшему игроку из-за возраста

24.07.2018|10:40
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Полузащитник дортмундской «Боруссиии» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком матча с «Ливерпулем» в рамках Международного кубка чемпионов (МКЧ), однако не смог получить приз. Об этом сообщает Independent.

Хавбек вышел на поле во втором тайме матча и сравнял счет с пенальти на 66-й минуте, затем вывел немцев вперед на 89-й после контратаки, а в дополнительное время нанес удар, на добивании с которого забил Якоб Брюн Ларсен.

Несмотря на это, организаторы МКЧ дали приз лучшего игрока матча другому футболисту — защитнику проигравшего «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку. Это случилось из-за того, что трофей спонсировала пивоваренная компания Heineken. Пулишичу 19 лет, по закону он не может покупать алкоголь и ассоциироваться с производителями спиртосодержащих напитков.

«Боруссия» одержала победу над «Ливерпулем» со счетом 3:1.

Пулишич выступает за немецкий клуб с 2016 года. 14 сентября того же года хавбек дебютировал в Лиге чемпионов против польской «Легии» и стал самым молодым игроком «Боруссии», когда либо выходившим в матче этого турнира.

Источник — lenta.ru
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