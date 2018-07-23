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В стране и мире | Собака открыла багажный отсек самолета во время полета в Москву

23.07.2018|14:03
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Пассажирский самолет пришлось экстренно сажать на подлете к Москве из-за небольшой собаки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудников аэропорта «Шереметьево».

По информации агентства, на подлете к Москве командир Боинга-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека. Самолет находился на высоте около четырех тысяч метров. Во время экстренной посадки никто не пострадал. Наземные службы подтвердили, что багажная створка лайнера была открыта.

«При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие», — рассказали в аэропорту. Багажный отсек открылся не полностью, собаке не удалось в него пролезть и она осталась жива.

Источник — lenta.ru
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Гость|23.07.2018 14:25|

penzainform.ru писал(a):

Багажный отсек открылся не полностью, собаке не удалось в него пролезть и она осталась жива.
Хорошо что самолет опять с дефектом и собака не смогла самоликвидироваться десантированием без парашюта.

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