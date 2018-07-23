23.07.2018 | 13:44

Шестерых сотрудников ярославской колонии задержали после видео с пытками заключенного. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, следствие установило личности почти всех сотрудников исправительной колонии, причастных к избиению заключенного. Выполняются следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых.

Ранее, 22 июля, стало известно об отстранении от работы 17 сотрудников УФСИН, которых удалось идентифицировать по видео с избиением осужденного в колонии. Принимается решение по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности.

Видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных, появилась в сети 20 июля. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.