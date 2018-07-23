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В стране и мире | На Камчатке медведи раскопали могилы на кладбище

23.07.2018|11:27
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Медведи раскопали несколько могил на кладбище в городе Елизово (Камчатка). По мнению охотоведов, речь идет о не менее чем трех хищниках. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает «Интерфакс».

Заместитель главы Елизовского городского поселения Павел Когай рассказал, что в пятницу к нему обратилась женщина, которая сообщила, что медведь прошел по кладбищу и поломал кресты. Позже охотоведы устроили засаду на животного и застрелили его. 22 июля поступила информация о новых повреждениях.

«В пятницу этого не было. То есть, по всей видимости, в ночь на субботу туда пришли другие медведи и, судя по следам, их было не менее трех. По ходу их передвижения повреждены оградки, поломаны кресты, еще где-то семь могил разрыты до гробов», — рассказал Когай. Он отметил, что захоронения привели в порядок. В данный момент возле кладбища устроена засада, охотоведы дежурят круглосуточно.

Источник — lenta.ru
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