23.07.2018 | 11:27

Медведи раскопали несколько могил на кладбище в городе Елизово (Камчатка). По мнению охотоведов, речь идет о не менее чем трех хищниках. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает «Интерфакс».

Заместитель главы Елизовского городского поселения Павел Когай рассказал, что в пятницу к нему обратилась женщина, которая сообщила, что медведь прошел по кладбищу и поломал кресты. Позже охотоведы устроили засаду на животного и застрелили его. 22 июля поступила информация о новых повреждениях.

«В пятницу этого не было. То есть, по всей видимости, в ночь на субботу туда пришли другие медведи и, судя по следам, их было не менее трех. По ходу их передвижения повреждены оградки, поломаны кресты, еще где-то семь могил разрыты до гробов», — рассказал Когай. Он отметил, что захоронения привели в порядок. В данный момент возле кладбища устроена засада, охотоведы дежурят круглосуточно.