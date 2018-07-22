22.07.2018 | 17:05

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» арендовал стадион «Волгоград Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира-2018. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает ТАСС.

Клуб заключил соглашение с компанией ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющейся владельцем арены. За 11 матчей и такое же количество предыгровых тренировок он заплатит чуть более 26 миллионов рублей. С учетом дополнительных расходов общая сумма проведения одного матча на стадионе составит четыре миллиона рублей.

«Ротор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России — Футбольной национальной лиге. Клуб является двукратным серебряным призером национального первенства, бронзовым призером чемпионата страны, а также финалистом Кубка Интертото и Кубка России.

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. На ней прошли четыре матча группового турнира турнира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1).