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В стране и мире | Волгоградский клуб заплатил 26 миллионов рублей за аренду стадиона ЧМ-2018

22.07.2018|17:05
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Волгоградский футбольный клуб «Ротор» арендовал стадион «Волгоград Арена», на котором проходили матчи чемпионата мира-2018. Об этом в воскресенье, 22 июля, сообщает ТАСС.

Клуб заключил соглашение с компанией ФГУП «Спорт-Инжиниринг», являющейся владельцем арены. За 11 матчей и такое же количество предыгровых тренировок он заплатит чуть более 26 миллионов рублей. С учетом дополнительных расходов общая сумма проведения одного матча на стадионе составит четыре миллиона рублей.

«Ротор» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата России — Футбольной национальной лиге. Клуб является двукратным серебряным призером национального первенства, бронзовым призером чемпионата страны, а также финалистом Кубка Интертото и Кубка России.

«Волгоград Арена» была построена к чемпионату мира-2018. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. На ней прошли четыре матча группового турнира турнира: Тунис — Англия (1:2), Нигерия — Исландия (2:0), Саудовская Аравия — Египет (2:1) и Япония — Польша (0:1).

Источник — lenta.ru
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Гость|22.07.2018 17:11|

penzainform.ru писал(a):

Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. На ней прошли четыре матча группового турнира турнира
Крутая коробка для четырех игр...

Гость|22.07.2018 17:26|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

А почему наши трутни не платят за аренду?

Имя: Гость
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