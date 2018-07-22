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В стране и мире | В России начали строить «отечественный Falcon 9»

22.07.2018|17:08
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил о начале работы над созданием ракеты «Союз-5». Об этом он написал в Twitter.

«"Энергия", "Прогресс" и "Энергомаш" приступили к работе над созданием "Союз-5". Затем начинаем работу по сверхтяжу (сверхтяжелой ракете-носителю — прим. «Ленты.ру»). Это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал», — отметил он.

Разработчик «Союз-5» — РКК «Энергия», производитель — РКЦ «Прогресс». Первый старт носителя планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур.

«Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX. Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация».

«Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.07.2018 18:12|

penzainform.ru писал(a):

Дмитрий Рогозин объявил
Дальше можно не читать.

Гость|22.07.2018 18:18|

Гость писал(a):

Дальше можно не читать.
Полностью согласен.

Когда жизнь становится всё тяжелее, то никакие ракеты не радуют.

Имя: Гость
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