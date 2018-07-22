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В стране и мире | Гассиев прокомментировал поражение от Усика в финале суперсерии

22.07.2018|13:18
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Российский боксер Мурат Гассиев подвел итоги финала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Отличный бой, отличный опыт. Хочу поздравить команду Саши Усика с замечательно проделанной работой. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны — будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее», — заявил Гассиев.

Он также рассказал о плане на поединок. «Мы знали, что он будет двигаться, наносить удары сериями. Надо было лишать его пространства, не давать ему работать. Но сегодня он действовал намного лучше, чем я. Результат — победа», — подытожил боксер.

21 июля в Москве состоялся финал WBSS. Бой продлился все 12 раундов, единогласным решением судей победил Усик. 31-летний спортсмен объединил пояса и стал абсолютным чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). Кроме того, Усик выиграл трофей имени Мохаммеда Али.

Усик одержал 15-ю победу в карьере, он ни разу не проигрывал. Гассиев потерпел первое поражение на профессиональном ринге, в его активе 26 побед.

Источник — lenta.ru
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Гость|22.07.2018 13:33|

Российскоязычный украинец Усик из Крыма бился

с осетинским русским.

Символично, ибо Украина это и есть Русь-Украина. А Россия - это Московская империя. Так и на российско-украинской войне за русский мир воюют осетины, буряты , комяки и убивают ураинцев-русских. Слава Україні.

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