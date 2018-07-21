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В стране и мире | Нефтяники США выступили против ужесточения антироссийских санкций

21.07.2018|13:06
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Представители нефтегазовых компаний США, сотрудничающих с Россией, стремятся убедить сенаторов отказаться от ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Сенате.

Один из собеседников агентства рассказал, что обеспокоенность по этому поводу высказывает Российско-американская торговая палата, членами которой, в частности, являются ExxonMobil, Shell и Chevron. Однако конкретные компании, чьи интересы лоббисты пытаются отстоять, не названы.

По информации The Wall Street Journal, Вашингтон рассматривает возможность экстренного выбрасывания на рынок нефти из стратегических запасов. В Белом доме полагают, что такой шаг поможет не допустить нового резкого скачка цен на нефть.

Одновременно с этим США подталкивают другие страны к увеличению добычи углеводородов, пытаясь сохранить высокие предложения на нефтяных рынках, уточнили собеседники издания.

Источник — lenta.ru
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