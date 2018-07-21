Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|21 июл 2018|12:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+23oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+22oC
Завтра | Гроза |
  73.93  |  $  63.49

В стране и мире | МОК предложил России вернуться

21.07.2018|11:40
Печать

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о поддержке изменений в российском спорте. Его цитирует «Р-Спорт».

«Россия была подвержена санкциям, про нее не напишут в исторических книгах об Олимпиаде-2018. Теперь мы готовы принять Россию обратно и поддержать все те реформы, которые она провела и проводит», — сказал Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома МОК в Лозанне.

28 февраля стало известно, что МОК восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). «Все результаты проверок наших спортсменов, показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий», — заявил тогда член МОК Шамиль Тарпищев.

Членство ОКР в МОК было приостановлено 5 декабря 2017 года по итогам расследования допинговых махинаций в российском спорте. Тогда же была отстранена от участия в Олимпийских играх-2018 и национальная команда. В Пхенчхан отправились только спортсмены, приглашенные МОК. Российские атлеты выступали под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийские атлеты из России».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!