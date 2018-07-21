21.07.2018 | 11:12

Директор информационно-аналитического центра «Объединенной ракетно-космической корпорации» (ОРКК) Дмитрий Пайсон подал заявление об увольнении после утечки секретных данных из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Да (подал заявление — прим. «Ленты.ру»). Покинет пост с начала августа», — сказал он.

Устименко не смог уточнить, будет ли расформирован центр.

Источник РИА Новости сообщил, что в рамках расследования дела о госизмене могут быть допрошены руководители ЦНИИмаш. Пресс-служба «Роскосмоса» заявила, что корпорация не получала уведомлений о планируемых следственных действиях с текущим или бывшим руководством или подведомственных предприятий.

«Если им (следователям — прим. «Ленты.ру») потребуется беседовать [с кем-то] из бывшего или настоящего руководства, мы окажем им максимальную поддержку», — подчеркнул глава пресс-службы.

Об обысках в ЦНИИмаш и ОРКК по делу о государственной измене стало известно 20 июля. В ФСБ считают, что работники этих предприятий передавали западным спецслужбам результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом «Совершенно секретно». Отмечалось, что научные работники могли этим заниматься по запросу руководства.

По неподтвержденным данным, Пайсон за несколько дней до обысков был уведомлен о скором увольнении в связи с реорганизацией в «Роскосмосе». По данным СМИ, он находился в тесном контакте с сотрудниками, подозреваемыми в организации утечки данных.