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В стране и мире | Участников незаконных митингов начнут отпускать быстрее и судить мягче

20.07.2018|15:22
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Автоматическое привлечение участников несогласованных митингов к ответственности за неповиновение полицейским неприемлемо. Такую позицию выразил Верховный суд России (ВС), рассматривая дело пенсионерки Ирины Юргилевич из Санкт-Петербурга, участвовавшей в акции оппозиционера Алексея Навального летом 2017 года, передает «Интерфакс».

В решение ВС, в частности, говорится, что неподчинение стражам порядка со стороны митингующих охватывается диспозицией статьи о нарушении правил проведения митингов (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ). В таких случаях не следует наказывать людей еще и по отдельной статье КоАП о неповиновении (часть 3 статьи 19.3).

Такая позиция была изложена в пункте 33 постановления Пленума Верховного суда от 26 июня 2018 года. Дело Юргилевич стало первым случаем ее применения на практике.

Решение высшего судебного органа, по словам экспертов, создает прецедент, который может повлечь существенные изменения в работе правоохранителей. «Наказание статьи 19.3 КоАП РФ предусматривает административный арест, значит, задерживать можно на срок до 48 часов. По статье 20.2 КоАП РФ административный арест не предусмотрен. Таким образом, исходя из вынесенного ВС РФ постановления, административное задержание на срок свыше трех часов не является законным. За исключением определенных ситуаций, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ», — объяснил суть изменений агентству адвокат Сергей Голубок.

Ранее в феврале прошлого года Верховный суд, по указанию Конституционного суда, пересмотрел дело Ильдара Дадина, которого привлекли к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных пикетах. Дадин пытался оспорить положения самой статьи 212.1 УК РФ, как противоречащей Конституции. Однако оправдан он был из-за того, что на момент возбуждения дела не вступили в силу два постановления об административных правонарушениях, которые лежали в основе обвинения.

За Дадиным признали право на реабилитацию и присудили 2,2 миллиона рублей компенсации за заключение.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2018 16:19|

Чуток зассали.

Гость|20.07.2018 16:55|

Где мы живём? Прям как в чили, в конце 70–х..

Гость|20.07.2018 17:30|

Гость писал(a):

Прям как в чили, в конце 70–х..
Может и новые стадионы будут использоваться как там?

Гость|20.07.2018 18:05|

ВСЕХ НЕ ПЕРЕСАЖАЕШЬ!

Гость|20.07.2018 18:09|

Гость писал(a):

как в чили, в конце 70–х..
Они тогда как раз нормально начали развиваться.

Гость|20.07.2018 18:33|

Закона нет, есть распоряжение судить помягче или всю катушку. Зимбабва какая то.

Гость|20.07.2018 19:02|

Все на митинги! Мы не рабы - рабы не мы!

Гость|20.07.2018 19:07|

Стопочку на ночь мухоморной воды с водочкой и революция... в рот меня чих-пых

Имя: Гость
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