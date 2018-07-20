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В стране и мире | Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена сознался в содеянном

20.07.2018|14:39
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Задержанный в Алма-Ате по подозрению в убийстве фигуриста Дениса Тена признался в содеянном. Об этом сообщил прокурор города Берик Жуйриктаев, передает «Интерфакс».

«Задержан Киясов Нуралы Даулетбекович, 1994 года рождения, уроженец Жамбылской области. В присутствии адвоката им даны признательные показания», — рапортовал он в ходе брифинга.

Расследование убийства находится на контроле генерального прокурора республики.

Ранее сообщалось о задержании одного из двух подозреваемых в убийстве бронзового призера зимних Олимпийских игр в Сочи. Второй преступник опознан, проводятся мероприятия по его задержанию.

Фигурист Денис Тен получил ранение бедра, когда пытался остановить неизвестных, снимавших зеркала с его автомобиля. Спортсмен был доставлен в больницу, однако врачам не удалось его спасти — фигурист потерял три литра крови.

Источник — lenta.ru
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