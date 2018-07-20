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В стране и мире | На развитие медицины и образования предложили занять у россиян

20.07.2018|14:40
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Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предложили правительству новый способ финансирования инвестиций в образование и медицину — выпуск целевых облигаций для населения. Свои рекомендации они изложили в отзыве на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики», выдержки из которого приводит РБК.

По подсчетам экономистов, такая мера могла бы принести бюджету до 0,5 процента ВВП. Авторы документа ссылаются на результаты своих соцопросов. Согласно им, практически все группы россиян показали готовность покупать новый финансовый инструмент и таким образом давать деньги на развитие социально важных направлений экономики.

Также экономисты предлагают смягчить бюджетное правило. Сейчас оно предписывает направлять все дополнительные нефтегазовые доходы при цене нефти выше 40 долларов за баррель в Фонд национального благосостояния. Таким образом, они не могут направляться на бюджетные расходы. ВШЭ считает целесообразным поднять ценовую планку до 45 долларов за баррель. Это позволит привлечь в бюджет дополнительные средства.

«По оценкам НИУ ВШЭ, для достижения целей развития образования на ближайшие шесть лет потребуется не менее 880 миллиардов рублей дополнительных бюджетных средств, из которых на повышение глобальной конкурентоспособности системы высшего образования понадобится 375 миллиардов рублей», — говорится в отчете.

Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) были запущены в апреле 2017 года. Их доходность, как правило, выше аналогичных биржевых облигаций. Эмитент в лице Минфина устанавливает плавающий купон. Это значит, что ставка по нему может меняться с течением времени.

У ОФЗ-н есть несколько ограничений. Самое серьезное из них заключается в невозможности продать бумагу на вторичном рынке. Инвестор может досрочно погасить ее, но в этом случае он потеряет большую часть дохода.

До сих пор ОФЗ-н не выпускались под целевые проекты, поскольку это прямо противоречит Бюджетному кодексу (в отчете ВШЭ этот момент никак не отражен), однако в мае на Петербургском международном экономическом форуме министр финансов Антон Силуанов анонсировал создание Фонда развития. Он будет сформирован в 2019 году за счет дополнительных государственных заимствований, его объем планируется со временем довести до трех процентов ВВП. Расходоваться он будет исключительно на инфраструктурные проекты.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2018 15:00|

А промышленность развивать не думали. Древний Ясин поддерживает глупость.

Гость|20.07.2018 15:18|

Давайте, давайте всё на наши хрупкие плечи, и возраст–работать до тихо понесут, налоги, тарифы, сборы. Теперь вот всю социалку, а вы тогда зачем нам нужны мужи государственные__ купаться в роскоши за нас счёт.

Гость|20.07.2018 15:22|

Гость писал(a):

а вы тогда зачем нам нужны мужи государственные
будут делать единственное, что умеют - "крышевать" от самих же себя.

Гость|20.07.2018 15:40|

продайте крым-наш и хватит спонсировать чечню

Гость|20.07.2018 15:54|

Совсем сбрендили

Гость|20.07.2018 16:33|

Меценат владимир вас не поймёт, как это не спонсировать? наш работяга всё отработает в 2смены, а теперь до 65.

Гость|20.07.2018 17:43|

А может, у олигархов, министров и депутатов разного "Калибра" (от областных и выше) денег занять?

Гость|20.07.2018 17:56|

они че, дураки?

Гость|20.07.2018 18:03|

т.е. денег нет, но вы там держитесь...

Гость|20.07.2018 18:11|

Держитесь за стены, перила за воздух, но образование и медицину нашу должны поддержать рублем.

Гость|20.07.2018 18:14|

А почему у не у друзей царя?

Гость|20.07.2018 18:36|

Все верно, брать необходимо у доходяг, не у ротенбергов же с тимченками.

Гость|20.07.2018 19:03|

Гость писал(a):

Меценат владимир вас не поймёт, как это не спонсировать? наш работяга всё отработает в 2смены, а теперь до 65.
У Путина 230 млрд - пусть раскошелится!

Имя: Гость
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