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В стране и мире | Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело

20.07.2018|16:56
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Сотрудники Следственного комитета России возбудили дело о превышении должностных полномочий после публикации видео с пытками заключенного в ярославской колонии. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии №1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Видео с пытками заключенного опубликовала «Новая газета». На кадрах видно, как более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

По информации издания, инцидент произошел в июне прошлого года. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2018 17:08|

Прямо карповщина!

Гость|20.07.2018 17:37|

Да ниче им толком не будет, если убили - и то условки, да от силы пару лет колонии, а жив остался - еще и денег за это спросят.

Гость|20.07.2018 17:45|

А сколько зычье приносит людям,зачастую невосполнимой боли,никто не считал.Еще там и понтуются.

Гость|20.07.2018 17:47|

Уже и в Ярославской? А что с Питерским изнасилованным и убитым задержанным?

Гость|20.07.2018 17:58|

Гость писал(a):

А что с Питерским изнасилованным и убитым задержанным?
Все в порядке - в землю закопали и надпись написали.

Имя: Гость
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