20.07.2018 | 14:42

Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, наворовали из поездов простыней и подстаканников на миллион рублей. Об этом заявил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев, передает ТАСС.

«Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности "Федеральной пассажирской компании". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей. Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон», — отметил Бурцев в ходе пресс-конференции по итогам работы транспортной системы во время ЧМ-2018.

Он также добавил, что все украденные предметы будут замещены.

В июне администратор кафе «Шашлычная» в Сочи назвала иностранцев, которые оставляли меньше всего чаевых во время проведения чемпионата мира. По ее словам, самыми «прижимистыми» оказались португальцы. Женщина добавила, что болельщики с удовольствием покупали баранину, телятину и каре ягненка, так как в России это мясо сравнительно дешевое.