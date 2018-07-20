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В стране и мире | Болельщики наворовали подстаканников в российских поездах на миллион рублей

20.07.2018|14:42
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Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, наворовали из поездов простыней и подстаканников на миллион рублей. Об этом заявил глава департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев, передает ТАСС.

«Мы действительно такой учет провели в рамках деятельности "Федеральной пассажирской компании". Общие потери у нас в этом направлении около миллиона рублей. Для такой крупной компании это, конечно, не очень серьезный урон», — отметил Бурцев в ходе пресс-конференции по итогам работы транспортной системы во время ЧМ-2018.

Он также добавил, что все украденные предметы будут замещены.

В июне администратор кафе «Шашлычная» в Сочи назвала иностранцев, которые оставляли меньше всего чаевых во время проведения чемпионата мира. По ее словам, самыми «прижимистыми» оказались португальцы. Женщина добавила, что болельщики с удовольствием покупали баранину, телятину и каре ягненка, так как в России это мясо сравнительно дешевое.

Источник — lenta.ru
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Гость|20.07.2018 15:02|

а кто то болельщикам, при посадке в поезд, сообщил, что эти вещи нельзя с собой уносить? они вполне могли решить, что это сувениры... так, что трупинформ, вы поосторожнее в высказываниях.

Гость|20.07.2018 15:33|

Простыни-то хоть стиранные :-DDD

Гость|20.07.2018 16:21|

Ну что ты, нет конечно! Кто же в поездах стираные простыни даёт? раз в месяц их меняют и все.

Гость|20.07.2018 17:29|

Хорошоеще,что керогазы не украли и лампы керосиновые.

Гость|20.07.2018 17:38|

Начните лучше с того, что подстаканники, которым красная цена 50-100 рублей продают в РЖД по совершенно бешеным ценам.

Гость|20.07.2018 17:41|

Галина Стрельцова

«Мы живем, под собою не чуя страны»,

Да и сами стране не особо нужны.

У России громадные планы –

Покорить все соседние страны…

ЧВК всех наймитов возьмет под ружье,

И в пределах чужих их склюет воронье…

Их детишки и вдовы поплачут,

Получив миллионы на сдачу…

…Нам свою бы страну довести до ума -

Чтобы правил Закон, а не лжи кутерьма.

Но страна продолжает ложиться

На алтарь президентских амбиций…

Гость|20.07.2018 18:16|

Компенсировали ненавязчивый сервис, так что всё нормально.

Гость|20.07.2018 18:24|

Компенсируют стоимостью билетов для россиян

Гость|20.07.2018 18:31|

Матрасы с клопами от РЖД никто в качестве сувенира не увёз?

Гость|20.07.2018 18:31|

Как жд обкрадывает народ бешенными ценами на билеты так это нормально а как их обокрали так для них это уголовная сенсация.а сколько министр ржд спер об этом почему молчат?ищите воров у себя ублюдки.хоть кто то обокрал их я рад.

Гость|20.07.2018 18:51|

Министр покроет за один день эту недостачу))сами поди между собой разобрали ещё до чемпионата, а теперь решили отмазаться

Гость|20.07.2018 18:59|

о! есть на что бабки списать! А сколько они "лампочек повыкручивали" ... не сосчитать!

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