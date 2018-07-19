19.07.2018 | 14:22

В самой населенной стране мира — Китае — правительство призвало граждан заводить второго ребенка за финансовый бонус. Об этом сообщает China.org.cn.

В дополнение к 98-дневному декретному отпуску, предусмотренному законом, правительства регионов распорядились давать матерям отпуск по уходу за ребенком на 138 или 158 дней. Им также будет выплачиваться денежная компенсация, однако ее размер не уточняется. Отцам теперь тоже положен отпуск на 15-30 дней.

В дополнение к этому власти предоставят семьям, в которых появился второй ребенок, надбавочные выплаты и доступ к дополнительным медицинским услугам.

К примеру, в городе Шихэцзы Синьцзян-Уйгурского автономного района матерям вторых детей положена компенсация в размере до одной тысячи юаней. Семьи также будут обеспечивать детскими молочными смесями в течение трех лет после рождения ребенка.

Такие меры принимаются в связи с тем, что большинство граждан решило не рожать детей после отмены в 2016 году политики «Одна семья — один ребенок». Это связано с большими для китайцев расходами на воспитание: чтобы обеспечить человека всем необходимым до 22 лет, семье нужно потратить в среднем не менее 740-960 тысяч юаней (109-140 тысяч долларов). При этом среднестатистический месячный доход китайцев составляет около восьми тысяч юаней, писало Wemedia.ifeng.com.

Китай — самая населенная в мире страна. В 2017 году там проживало около 1,4 миллиарда человек. Кампания по регулированию рождаемости «Одна семья — один ребенок» проводилась в КНР с 1979 года. Ее целью значилось ограничение численности населения к 2000 году уровнем в 1,2 миллиарда человек. Задача была в основном выполнена: к 1 ноября 2000-го этот уровень был превышен на 42,5 миллиона граждан.

Однако стремление китайцев обязательно родить мальчика привело к гендерному дисбалансу: на данный момент мужчин в стране на 20 миллионов больше, чем женщин. К 2020 году этот разрыв достигнет 24 миллионов человек. Власти пытаются при помощи различных мер стимулировать рождение девочек, но традиции побороть пока не удается.