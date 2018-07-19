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В стране и мире | В России решили регулировать еще и поездки на автомобилях

19.07.2018|14:33
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В России начали разрабатывать правила регулирования совместных поездок на автомобилях, при которых пассажиры возмещают водителю часть расходов. Как пишет «Коммерсантъ», уже есть поручение по созданию рабочей группы для решения данного вопроса.

Предложение по регулированию этой сферы поступило от сервиса BlaBlaCar, который ранее столкнулся с угрозой блокировки из-за обвинений прокуратуры Тимашевского района Краснодарского края в осуществлении нелегальных перевозок.

Как сообщает издание, BlaBlaCar предложил закрепить в законодательстве понятие «карпулинг» — совместное использование автомобиля для поездки, запланированной водителем в собственных целях. Сервис предложил запретить взимать плату за поездку за исключением топливных и эксплуатационных расходов и не считать предпринимательской деятельностью перевозку пассажиров один раз в день.

Сейчас около трети водителей в подобных сервисах — «бомбилы», выполняющие регулярные перевозки между городами, считает президент ассоциации ЕТС «Автобусные линии страны» Борис Лоран. По его мнению, принятие правил в этой сфере позволит вернуть на рынок автобусных перевозок около 20 процентов пассажиров, ранее «украденных» этими сервисами.

В министерстве транспорта считают, что предложения BlaBlaCar могут лечь в основу новых правил. В ведомстве отметили, что их отсутствие создает угрозу безопасности пассажиров и приводит к развитию незаконного предпринимательства.

Французский сервис BlaBlaCar объединяет водителей и пассажиров и позволяет находить тех, кто следует тем же маршрутом. В России компания начала работать в феврале 2014 года, а в сентябре 2016 года объявила о введении платы за бронирование места в автомобиле.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2018 14:54|

Народ идет туда где дешевле. Закон рынка. Только вот воротилам транспортного бизнеса это невдомёк

Гость|19.07.2018 15:01|

" В ведомстве отметили, что их отсутствие создает угрозу безопасности пассажиров и приводит к развитию незаконного предпринимательства."

Можно подумать, ездить в автобусах и такси безопасней.

Надо обложить и водителей, пользующихся Блаблакаром. Ато пассажиры не ездят в переполненных и душных автобусах, троллейбусах и маршрутках.

Гость|19.07.2018 15:08|

не знают как нард ободрать на сирию и кадырова денег не хватает

Гость|19.07.2018 15:16|

Да они много чего решили, только хрен выйдет. Не с тем народом)) Клали мы на вас))

Гость|19.07.2018 15:28|

penzainform.ru писал(a):

В министерстве транспорта считают, что предложения BlaBlaCar могут лечь в основу новых правил. В ведомстве отметили, что их отсутствие создает угрозу безопасности пассажиров и приводит к развитию незаконного предпринимательства.
правила говорите... законы говорите...

а почему бомбилы на пензе-раз всю площадь заняли? почему ими никто не занимается? почему они все еще существуют?

Гость|19.07.2018 19:53|

Чипушило Лоран ! Интернет отключите. Ни блакаров ни цифровой экономики в РФ ни чего не БУДЕТ.

Имя: Гость
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