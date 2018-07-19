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В стране и мире | В России на треть увеличат протяженность федеральных дорог

19.07.2018|10:19
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До 2021 года в федеральную собственность перейдет девять тысяч километров региональных дорог, а к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть. Об этом газете «Известия» рассказали в Росавтодоре.

В настоящее время протяженность федеральных трасс составляет чуть больше 50 тысяч километров, и после перевода увеличится на 17 тысяч километров. Федеральные дороги обслуживаются за счет российского бюджета.

Издание поясняет, что трассы под управлением Росавтодора «будут доведены до необходимого транспортно-эксплуатационного состояния» — на покрытии проезжей части не должно быть проломов, просадок, выбоин и других дефектов. Также предусмотрены требования к дорожным знакам, разметке и светофорам.

4 июня на сайте Всемирного экономического форума был опубликован Индекс глобальной конкурентоспособности. Среди прочего, оценивалось качество дорог в каждой стране, Россия заняла 114-е место из 137 позиций. Авторы доклада отметили, что российские дороги имеют тенденцию к улучшению.

7 мая Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России до 2024 года. В числе поручений — довести до нормативного состояния половину дорог в стране. На дорожное строительство власти планируют выделить более восьми триллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2018 11:54|

penzainform.ru писал(a):

До 2021 года в федеральную собственность перейдет девять тысяч километров региональных дорог, а к 2031 году протяженность федеральных трасс вырастет на треть.
Т.е. не новые построят,а передадут на баланс старые,не предназначенные к таким нагрузкам.

Гость|19.07.2018 11:59|

Гость писал(a):

не новые построят,а передадут на баланс старые

Вы дурачок?

penzainform.ru писал(a):

В числе поручений — довести до нормативного состояния половину дорог в стране. На дорожное строительство власти планируют выделить более восьми триллионов рублей.

Имя: Гость
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