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В стране и мире | Призер Игр-2014 погиб от ножевого ранения

19.07.2018|15:36
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Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен погиб в Алма-Ате после ножевого ранения. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел в центре Алма-Аты. Тен был ранен неизвестными, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Фигурист получил ножевое ранение бедра и был доставлен в больницу. Он потерял три литра крови.

В Минздраве Казахстана оценивали состояние спортсмена как тяжелое. Врачи боролись за жизнь Тена, однако спасти его не удалось.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2018 15:46|

Очень жаль...

Гость|19.07.2018 15:49|

Гость писал(a):

Очень жаль...
не лицемерь!

Имя: Гость
Комментарий:

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