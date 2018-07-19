19.07.2018 | 15:36

Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, казахстанский фигурист Денис Тен погиб в Алма-Ате после ножевого ранения. Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошел в центре Алма-Аты. Тен был ранен неизвестными, пытавшимися снять зеркала с его автомобиля. Фигурист получил ножевое ранение бедра и был доставлен в больницу. Он потерял три литра крови.

В Минздраве Казахстана оценивали состояние спортсмена как тяжелое. Врачи боролись за жизнь Тена, однако спасти его не удалось.

25-летний Тен — бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года. В его активе серебро (2013-й) и бронза (2015-й) чемпионатов мира.