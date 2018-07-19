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В стране и мире | Главный спасатель Кузбасса уничтожал улики после пожара в «Зимней вишне»

19.07.2018|13:44
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Бывший руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, проходящий по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», пытался помешать следствию. Об этом заявил в суде представитель СКР, передает «Интерфакс».

«Установлены попытки скрыть и уничтожить информацию. В частности, обвиняемый давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности сведений об описании пожара», — сказал представитель следствия на заседании суда по вопросу о продлении ареста Мамонтова в четверг, 19 июля.

Следователь попросил суд продлить арест Мамонтова до 25 сентября.

Всего по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы 11 человек, среди них четверо сотрудников МЧС: Мамонтов, начальник управления по надзору Григорий Терентьев, начальник пожарного караула Сергей Генин и руководитель тушения пожара Андрей Бурсин. Остальные фигуранты: технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, глава кемеровского Госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, руководитель компании, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре.

Им вменяется причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность и растрата.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Источник — lenta.ru
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Гость|19.07.2018 13:56|

penzainform.ru писал(a):

руководитель главного управления МЧС по Кемеровской области
Надо думать, что и в Пензе такая же дрянь.

Гость|19.07.2018 14:20|

Хозяин сего заведения как бы не при делах?

Гость|19.07.2018 14:22|

кто мамонта завалил?

Гость|19.07.2018 14:56|

Гость писал(a):

кто мамонта завалил?
СКР

Гость|19.07.2018 15:13|

Гость писал(a):

Хозяин сего заведения как бы не при делах?
"Хозяин" - это собственник? Вот смотри, например, у меня есть гараж. Я его тебе сдаю в аренду. А ты там открываешь какое-то заведение с нарушением кучи норм, в результате что-то случается, гибнут люди. Ну и, казалось бы, при чем тут хозяин гаража?

Гость|19.07.2018 15:48|

Гость писал(a):

Вот смотри, например, у меня есть гараж
Да жаль что у тебя нет гаража

Имя: Гость
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